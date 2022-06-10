Cüneyt Arkın ilk eşinden olan kızı Filiz'i niye sakladı? 2 oğlu var sanıldı sır ortaya çıktı
Oyuncu Cüneyt Arkın bugüne kadar hep 2 çocuk babası sanıldı. Oğulları Kaan ve Murat Arkın ile aile pozları veren Cüneyt Arkın'ın meğer ilk karısı Güler Morcan'dan bir kızı varmış. Şöhret olduktan sonra kızını yok sayan Cüneyt Arkın, onunla hiç görüşmemiş. Kızından bir torunu da bulunan Cüneyt Arkın hep ikinci eşi Betül Işıl ile olan hayatıyla bilindi. İşte Cüneyt Arkın'ın yeni ortaya çıkan kızı Filiz Canlı...
Türk sinemasının ünlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ın bugüne kadar hep Kaan ve Murat isminde oğlu olduğu biliniyordu. 2 çocuklu diye bildiğimiz Cüneyt Arkın'ın meğer ünlü olmadan önce Filiz isminde bir kızı varmış. Cüneyt Arkın'ın ilk eşi de kendisi gibi bir doktor. Bu evlilikten olan kızını Cüneyt Arkın, şöhreti bulunca yok sayıp görmezden gelmiş. Bu kızından bir torunu da olan Cüneyt Arkın, ondan gelen görüşme isteğine de garip bir yanıt vermiş. Peki ilk karısından boşandığında daha 3 yaşında olan kızı Filiz'i neden yok saydı? Kızı şimdi ne iş yapıyor? İşte Cüneyt Arkın'ın bilinmeyen kızı ve hikayesi:
8 Eylül 1937 yılında Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya gelen Cüneyt Arkın'ın o zamanlar ismi Fahrettin Cüreklibatır'dı... Babası kurtuluş savaşında yer almış biriydi. Soyadı da ordan geliyordu. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Cüneyt Arkın, lisede Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile sınıf arkadaşıydı.
Cüneyt Arkın ya da gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda ilk eşi ve kızının annesi Güler Morcan'a aşık oldu. 1965 yılında Güler Morcan ile Cüneyt Arkın nikah masasına oturup evlendi. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz işte bu evlilikten 1966 yılında dünyaya geldi.
Şöhrete giden yol : Cüneyt Arkın, memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci olan Cüneyt Arkın'ın rotasını sinemaya çevirdi.