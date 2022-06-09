Cüneyt Arkın ilk eşinden kızını niye sakladı? 2 oğlu var sanıldı işte gizlediği kızı Filiz Canlı

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ın bugüne kadar hep Kaan ve Murat isminde oğlu olduğu biliniyordu. 2 çocuklu diye bildiğimiz Cüneyt Arkın'ın meğer ünlü olmadan önce Filiz isminde bir kızı varmış. Cüneyt Arkın'ın ilk eşi de kendisi gibi bir doktor. Bu evlilikten olan kızını Cüneyt Arkın, şöhreti bulunca yok sayıp görmezden gelmiş. Bu kızından bir torunu da olan Cüneyt Arkın, ondan gelen görüşme isteğine de garip bir yanıt vermiş. Peki ilk karısından boşandığında daha 3 yaşında olan kızı Filiz'i neden yok saydı? Kızı şimdi ne iş yapıyor? İşte Cüneyt Arkın'ın bilinmeyen kızı ve hikayesi: