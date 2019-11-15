Cüneyt Arkın eşi Betül Cüreklibatır'ı paylaştı 'başka bir kadın' itirafı olay oldu
82 yaşında olmasına rağmen sosyal medya mecralarında oldukça aktif olan Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, eşine aşkını paylaştığı iki fotoğrafla dile getirdi.
Malkoçoğlu karakteri ile ünlenen, kariyerinde yüzlerce film ekleyen Cüneyt Arkın, şimdilerde Yeşilçam sinemasının yaşayan efsanesi olarak adlandırılıyor. Ayrıca Arkın, bulduğu her fırsatta 51 yıllık eşi Betül Cüreklibatır'a aşkını ilan ediyor.
Öyle ki 210 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşan Cüneyt Arkın, paylaşımın altına düştüğü notla kısa sürede binlerce beğeni aldı. Arkın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Yemin ediyorum başka bir kadına..: "Betül’e bebek derim. Keyfim çok yerindeyse papatyam! Beyaz papatyaları çok sever. Betül’ün resimlerini yaptım mı, hep fonda papatyam vardır. Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir. Her şeyi onun halledeceğini bilirim. Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim!”
Cüneyt Arkın'ın bu nostalji kokan fotoğraflarına kısa sürede 20 bini aşkın beğeni ve yüzlerce güzel yorum da geldi.