Cüneyt Arkın eşi Betül Cüreklibatır'ı paylaştı 'başka bir kadın' itirafı olay oldu

Yemin ediyorum başka bir kadına..: "Betül’e bebek derim. Keyfim çok yerindeyse papatyam! Beyaz papatyaları çok sever. Betül’ün resimlerini yaptım mı, hep fonda papatyam vardır. Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir. Her şeyi onun halledeceğini bilirim. Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim!”