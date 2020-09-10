Cüneyt Arkın ATV Kuruluş Osman'ı salladı sadece fragmanı yetti işte yeni oyuncular

TRT 1 ekranlarında beş sezon boyunca Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan ardından final yapmasıyla ATV ekranlarında Kuruluş Osman olarak devamı niteliğinde yayımlanan dizide başroller de Engin Altan Düzyata iken Burak Özçivit olarak değişmişti.