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Cümledeki detayı kimse fark etmedi! Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz yanıtı

Cümledeki detayı kimse fark etmedi! Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz yanıtı

'Peşimde' şarkısıyla çıkış yakalayan Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesiyle Erkan Petekkaya'nın sert tepki gösterdiği Acun Ilıcalı'dan tek cümlelik yanıt geldi. Ilıcalı'nın cümlesindeki detay şaşırttı.

Cümledeki detayı kimse fark etmedi! Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz yanıtı

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreniyle ilgili Acun Ilıcalı'ya sert tepki göstermişti. Petekkaya'nın öfkesinin sebebi ise TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verilmesiydi. 

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Cümledeki detayı kimse fark etmedi! Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz yanıtı

Kerimcan Durmaz, THY uçağının tuvaletinde cinsel organını gösterdiği görüntüleri Instagram'da paylaşınca gelen tepkiler nedeniyle ABD'ye yerleşmek zorunda kalmıştı.

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Cümledeki detayı kimse fark etmedi! Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz yanıtı

Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönüş yapan Kerimcan Durmaz, "Peşimde" isimli bir single çıkardı.

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Cümledeki detayı kimse fark etmedi! Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz yanıtı

Müzik listelerinde ve Youtube'da kısa sürede büyük bir izlenme ve dinlenme sayısına ulaşan şarkı sezonun hitleri arasına girmeyi başardı.

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