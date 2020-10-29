Cumhuriyet'in 97. yılı kutlanıyor! Devletin zirvesi Erdoğan ile birlikte Anıtkabir'de
Cumhuriyetin 97. yılı tüm yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı da olsa coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'deki törene katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta" dedi.
Anıtkabir'deki tören kapsamında Mozoleye çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet daha sonra ise Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan Anıtkabir'de şu mesajları verdi:
Erdoğan'ın Anıtkabir mesajı
Bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zatıalinizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır.