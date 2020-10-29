Cumhuriyet'in 97. yılı kutlanıyor! Devletin zirvesi Anıtkabir'de
Cumhuriyetin 97. yılı tüm yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı da olsa coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'deki törene katılıyor...
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolculara Türk bayrakları dağıtıldı. Kutlamalar dolayısıyla havalimanı içerisinde birçok noktaya dev Türk bayrakları ile Atatürk posterleri asıldı. Dijital ekranlardan Türkçe ve İngilizce Cumhuriyet bayramı kutlandı.
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Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene çocuklar da katıldı.
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Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene aileleri ile katılan çocuklar mutluluk yaşadı.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde tören düzenlendi. Tören İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
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