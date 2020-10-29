Cumhuriyet'in 97. yılı kutlanıyor! Devletin zirvesi Anıtkabir'de

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolculara Türk bayrakları dağıtıldı. Kutlamalar dolayısıyla havalimanı içerisinde birçok noktaya dev Türk bayrakları ile Atatürk posterleri asıldı. Dijital ekranlardan Türkçe ve İngilizce Cumhuriyet bayramı kutlandı.