Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda ise "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm insanlığın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde, Türkiye; ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun."

Vali Yerlikaya Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği Kabul Salonu'nda düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile siyasi, askeri, dini ve azınlık temsilcileri katıldı.

Kapadokya’da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havalandı



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sıcak hava balonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle havalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Cumhuriyetin ilanının 98’inci yılı dolayısıyla bir araya gelen 98 kadın zeybek oynadı. Projeyi gerçekleştiren, Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Habibe Güler, "Cumhuriyetin kadınlar için önemine vurgu yapmak, hayatın içindeki kadınlarımızın farkındalığını arttırmak istedik” dedi.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Aydın'da İstasyon Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Töreni, genç, yaşlı, çocuk çok sayıda vatandaş izledi.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar kapsamında tören geçişi yapıldı. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen tören geçişini ilgiyle izledi.