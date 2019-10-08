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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan El Cezire Televizyonu'na kritik açıklamalar

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek askeri harekatla ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sınır güvenliğimize dikkat etmeli ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, El Cezire Televizyonu'na Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bölgede demografiyi değiştirmekle ilgisi yok"

Kalın, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatın bölgede demografiyi değiştirmekle ilgisi olmadığının, bunu asıl yapanın YPG/PKK olduğunun altını çizerek, YPG/PKK'nın Arap, Türkmen, Hristiyan kasabalarını işgal ederek insanları buradan ayrılmaya zorladığını söyledi.

HRW raporu

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gözlemevi'nin (HRW) bu zorla yerinden etmelere ilişkin iki ayrı rapor hazırladığına değinen Kalın, söz konusu raporlarda, "PYD/YPG'nin bu bölgelerdeki bazı faaliyetlerinin savaş suçu niteliği taşıdığını" aktardığını belirtti.

"Güvenli bölge mültecilerin Suriye'ye dönmesi için"

Kalın, YPG/PKK'nın "DEAŞ'a karşı savaşta yer aldığı söylemi nedeniyle bu raporların görmezden gelindiğini" belirterek, "Güvenli bölge, mültecilerin Suriye'ye dönmesi için" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Suriye ve Suriyeliler için herkesten çok katkı ortaya koyduğuna dikkat çeken Kalın, Cerablus, Azez ve El Bab gibi bölgelere geri dönüşlerin yaşandığını anımsattı.

Suriyeliler yollanacak mı?

Kalın, aynı durumun Fırat'ın doğusunda da yaşanacağına işaret ederek, yaklaşık 3.7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu insanları zorla ülkelerine geri yollamayacağına vurgu yaptı.

PKK'nın ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da terör örgütü kabul edildiğini aktaran Kalın, ABD'nin terör örgütleriyle olan yakın ilişkisinin de müttefiklik ruhuna aykırı olduğu değerlendirmesini yaptı.

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