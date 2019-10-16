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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan DEAŞ'ın kökünü kurutacağız mesajı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği güvenli bölgenin IŞİD'le mücadeleye zarar vermeyeceğini belirterek, "DEAŞ'ın hiçbir şekilde geri dönmemesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sözcü Kalın, BBC'de katıldığı programda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölgenin hiçbir şekilde terör örgütü IŞİD ile mücadeleye zarar vermeyeceğini vurgulayan Kalın, "Biz, Cerablus'ta DEAŞ ile mücadele ettik. 5 binden fazlasını tutukladık. 8 binden fazlasını da iade ya da sınır dışı ettik. Cerablus'ta 3 bin kadarını da etkisiz hale getirdik" dedi.

DEAŞ'ın geri dönmemesi için çalışmaya devam

Kalın, "DEAŞ'ın hiçbir şekilde geri dönmemesi için çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ta, Suriye'de ya da başka bir yerde" ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin, bunu nasıl garanti altına alacağı sorusu üzerine Kalın, "Afrin'de, Cerablus'ta ve diğer yerlerde yaptığımız gibi. İdlib'te de yaptığımız gibi" yanıtını verdi.

DEAŞ ortak düşman

Kalın, "Suriye halkının ve Suriyeli mültecilerin güvenliği için tüm diğer ülkelerden daha fazla şey yaptık. 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu mültecileri Türkiye içindeki ve Suriye'deki DEAŞ saldırılarından koruduk. DEAŞ'a karşı mücadele sürecek ve hiçbir şekilde azalmayacak. Ayrıca, DEAŞ'a karşı süren uluslararası koalisyonla da iş birliği yapmayı sürdüreceğiz. Avrupa, Amerika, İran, Arap ülkeleri, Rusya ve diğerleriyle. Çünkü DEAŞ ortak düşman. Onlarla mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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