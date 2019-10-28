HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın IŞİD lideri Bağdadi'nin ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

- Saklı ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de mücadele ettiği konudur. 'Türkiye bunları destekliyor' gibi kara ptopaganda yapıldığını gördük. BUnlara karşılığı veridik. Bundan sonra da devam edeceğiz. 

- Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir.

- Bizim açımızdan DEAŞ, FETÖ nasıl bir terör örgütüyse PKK da YPG de aynıdır. Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle tek başına mücadele eden bir NATO ülkesidir. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Avrupa Birliği İngiltere'nin Brexit talebini kabul etti tarih ertelendi
Bankaların kredi dosya masraflarıyla ilgili! Başvurup faizini de alabilirsiniz
İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir
New York Times'tan çarpıcı haber! Bağdadi operasyonuna Türkiye'nin katkısı büyük
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
ÖSYM'nin yaptığı sınavların ücretleri cep yakıyor! Başkan Aygün maliyeti bu diyor
ÖNCEKİ HABERLER
Tunç Soyer'de babasıyla ilgili önemli itiraf! Tarkan açıklaması da çarpıcı
Çekilen 150 MR veya tomografiden 120’si gereksiz doktorlar muayene bilmiyor
Göz altı morlukları neden olur nasıl geçer?
29 Ekim mesajları Cumhuriyet bayramı kutlama sözleri yeni 2019
WhatsApp güncellemesiyle 4 bomba özellik! Kendini imha edecek
28 Ekim liseler de yarım gün mü kaça kadar okul var?
Yorumlar