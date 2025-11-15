Cumhurbaşkanlığı son seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Asal Araştırma şirketi, 26 ilde 1-9 Kasım tarihleri arasında çok kritik bir saha araştırması gerçekleştirdi. Katılımcılara herhangi bir isim verilmeden; 'Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusu yöneltildi. 2015 kişinin katıldığı ankette, vatandaşların yüzde 36,2'si Cumhurbaşkanı Erdoğan derken, yüzde 22'si ise Mansur Yavaş dedi.