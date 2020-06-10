Cumhurbaşkanlığı Konserleri Ajda Pekkan ile başladı izlenme sayıları tartışma yarattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın YouTube'da online olarak yayımladığı konserler Ajda Pekkan ile başladı. Konserin canlı yayını ve toplam izlenme sayıları ise tartışma konusu oldu.
Koronavirüs salgını tüm dünyada yepyeni etkinliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Salgın sebebiyle, sosyal medya kullanımı arttı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bu çerçevede YouTube üzerinden canlı olarak yayımlanacak konserler düzenlemeye başladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay boyunca sürecek ''İstanbul Yeditepe Konserleri''nin ilk gününde ise Ajda Pekkan konseri YouTube üzerinden canlı yayınlandı. Konser, 21.00’de başladı.
Ajda Pekkan'ın canlı konserinin henüz başında iken az kişinin izlenmesi normal karşılansa da aradan geçen dakikalar boyunca yalnızca canlı konseri 367 kişinin izlemesi şaşırttı. Hatta Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, bu duruma dikkat çekerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Can Yılmaz’ın paylaşımı yaptığı saat 22.42 idi ve paylaşımına şu notu düştü:
''367 kişi izliyor olamaz di mi?''