Cumhurbaşkanlığı Konserleri Ajda Pekkan ile başladı izlenme sayıları tartışma yarattı

Koronavirüs salgını tüm dünyada yepyeni etkinliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Salgın sebebiyle, sosyal medya kullanımı arttı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bu çerçevede YouTube üzerinden canlı olarak yayımlanacak konserler düzenlemeye başladı.