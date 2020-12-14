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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.25'te başladı. Tüm gözlerin çevrildiği kritik toplantıyla ilgili olarak 3 ana başlıkta karar çıkması beklenirken bu gündem maddeleri geçtiğimiz hafta Erdoğan'ın duyurduğu kira düzenlemesi, okulların ne zaman açılacağı ve yılbaşında sokağa çıkma yasağı olarak öne çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı saat 15.25'te başladı.

Toplantının ana gündem maddesini son dönemde olduğu gibi koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda başta son iki haftadır uygulanan kısıtlamaların salgının seyrine etkisi değerlendirilecek.

Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.

Bir diğer önemli başlık ise, Perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Bu kapsamda "Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?" sorusu cevap bulmuş olacak.

Okullar açılacak mı?

Toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene alınıp alınmayacağı da karara bağlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine aktaracak.

Kira düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz" demişti. Bu çerçevede kira düzenlemesinin de Kabine'de son şeklini alması bekleniyor.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

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