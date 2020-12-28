Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yılbaşı öncesi ek tedbirler gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında yeni ek tedbirler ve bazı yasakların esnetilmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...Abone ol
Yılın son kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.00'te başladı.
Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele... 2020'nin son kabine toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi ve tedavi süreci değerlendirilecek.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak. Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...