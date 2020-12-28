BIST 1.439
DOLAR 7,45
EURO 9,09
ALTIN 449,00
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yılbaşı öncesi ek tedbirler gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında yeni ek tedbirler ve bazı yasakların esnetilmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

Abone ol

Yılın son kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.00'te başladı. 

Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele... 2020'nin son kabine toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi ve tedavi süreci değerlendirilecek.

Öte yandan  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak. Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'den Adana Demirspor'a ziyaret
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2021 AGİ ödemesi kaç para oldu
Adana'da DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheliye gözaltı
Samsun'daki dehşet! Şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın tutuklandı
Erzurumspor'da Sissoko depremi: Sözleşmesini tek taraflı feshetti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'bu sayılarla dünya birincisiyiz' deyip paylaştı
Çorum'da namaz çıkışı öldürülmüştü! Muhtar cinayetinde yeni gelişme
DSÖ'den dikkat çeken salgın açıklaması: Önlem alınmazsa covid-19 ne ilk ne de son olacak
Elazığ'da depremde balkondan atlayanlar o anları anlattı: Orada çok yakın bir arkadaşım...
TOGG ile ilgili flaş gelişme! Gemlik tesisinin üstyapı inşaatı için imzalar atıldı
Yorumlar 1 yorum