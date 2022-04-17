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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarış iptal edildi! Sporcular yarışmak istemedi

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarış iptal edildi! Sporcular yarışmak istemedi

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verilmişti. Sporcular 141.1 KM'lik parkuru, startın verildiği Taksim Meydanı'nda tamamlayacaktı. Sporcular son dakika kararıyla bugün yarışmak istemediklerini bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabının startı verilmişti ancak sporcular devam etmek istemedi.

Yarış durdu

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı yağışlı hava ve kaygan yollar nedeniyle iptal edildi. Sporcular parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyecek. Dünkü sonuçlara göre madalya töreni düzenlenecek.

14 ülkeden 25 takım ve 153 sporcunun mücadele ettiği turun final etabının startı Taksim Meydanı'ndan verilmişti. Mekanik problem nedeniyle 149 sporcunun yer aldığı final etabında, sporcular Taksim'de 4 tur attıktan sonra Galata Köprüsü'nden geçerek Tarihi Yarımada'ya gelecek ve ardından Avrasya Tüneli'ni kullanarak kıta değiştirecekti.

Anadolu Yakası'nda sahil şeridini takip edip sonrasında geri dönecek olan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa Yakası'na geri dönecekti. 141.1 KM'lik parkur, yarışın startının verildiği Taksim Meydanı'nda tamamlanması planlanıyordu.

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