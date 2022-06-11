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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı.

Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

SEVGİ YİĞİT KİMDİR?

1973 yılında Karabük'te doğdu. Fatih Kız Lisesi’nden mezun olan Yiğit, lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Profesyonel iş hayatına, lisans eğitimine devam ederken Kanal 7 Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde başladı. Kariyerini daha sonra Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nda sürdürdü. 1998 yılından bu yana Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nda yönetici olarak görev yapmaktadır. 6 Mayıs 2018’de yapılan 6. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sevgi Yiğit, 8 Ocak 2019’da tanıtım ve medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan Kongre’de MKYK Üyeliğine seçildi.

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