Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan'a karşı Gül mü, İnce mi, İmamoğlu mu, Yavaş mı?
OPTİMAR Araştırma'nın Ağustos ayı anketinde cumhurbaşkanı adayları da soruldu? Ankete katılanlar Erdoğan mı Gül mü? Erdoğan mı İnce mi? Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan mı Yavaş mı? sorularına bakın ne cevap verdi.
Optimar Araştırma'nın Ağustos ayı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olur? Erdoğan mı Gül mü kazanır? Erdoğan'a karşı, Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın şansı ne? Toplum, ekonomiden koronavirüse, işsizlikten Doğu Akdeniz’deki gerilime kadar bütün sorunların çözümünde en çok hangi partiye güveniyor. Abdülkadir Selvi, Optimar'ın Ağustos ayı anketinin ayrıntılarını yazdı... İşte o yazıdan bazı satır başları...
Ülkelerin parçalandığı, ekonomilerin çöktüğü, siyasi coğrafyanın değiştiği bir dönemde Türkiye’nin de sorunları var. Ekonomiden koronavirüse, işsizlikten Doğu Akdeniz’deki gerilime kadar... Anketlerde bu ortaya çıkıyor. İlginç olanı, halkımız “Bu sorunları muhalefet çözer” demiyor. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar, ağustos ayı anketinde halkımıza bu soruyu sormuş.
Ankete katılanların yüzde 33.9’u yine “AK Parti çözer” diyor. CHP diyenlerin oranı yarı yarıya. “Bu sorunu CHP çözer” diyenlerin oranı ancak yüzde 15.3’e ulaşıyor. Sorun sadece CHP değil. HDP, İYİ Parti, Deva Partisi ve Saadet Partisi diyenlerin oranını da topladım. Yüzde 27.1 ediyor. Muhalefet açısından çok köklü bir sorun var.
Halk, “Muhalefet benim sorunumu daha iyi çözer ve Türkiye’yi daha iyi yönetir” demiyor. Hem de İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler CHP’li başkanlar tarafından yönetilmesine rağmen. Ama tek gösterge bu değil. Kararsızların oranı yüzde 26.1’le neredeyse muhalefetin toplamına yetişiyor.