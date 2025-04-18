Cumhurbaşkanlığı adaylığında kim önde? Abdulkadir Selvi madde madde yazdı
"Diplomasının iptali ve yolsuzluk davaları nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı net değil." diyen Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi, Betimar Araştırma’nın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili dikkat çeken verilerini paylaşarak, CHP'nin cumhurbaşkanı kim olacak? konusuna dair bir yazı kaleme aldı. İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı...
Bütün yollar Roma’ya çıkar misali siyasi gelişmelerin sonucunda varacağı yer ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Diplomasının iptali ve yolsuzluk davaları nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı net değil. Ama İmamoğlu’yla ilgili gelişmeler Cumhurbaşkanlığı seçimini etkiliyor.Betimar Araştırma’nın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili verilerini paylaşacağım. Ama önce üç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum.
1-Kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısının oluştuğu ortaya çıkıyor. Ama bu aynı oranda cumhurbaşkanı adaylığına yansımıyor.
2-Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan süreç Özgür Özel’e yaradı. CHP Genel Başkanlığı’ndan liderliğe terfi etmesini sağladı. Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkardı. Ama ‘Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde oy veririm’ diyenlerin oranında ciddi bir artışa neden olmadı.
1-Kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısının oluştuğu ortaya çıkıyor. Ama bu aynı oranda cumhurbaşkanı adaylığına yansımıyor.
2-Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan süreç Özgür Özel’e yaradı. CHP Genel Başkanlığı’ndan liderliğe terfi etmesini sağladı. Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkardı. Ama ‘Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde oy veririm’ diyenlerin oranında ciddi bir artışa neden olmadı.
DEM FAKTÖRÜ
3-Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde DEM Parti kilit konumda olacak. DEM Parti’nin aday çıkarıp çıkarmaması belirleyici olacak.Şimdi sıra geldi Gürkan Duman’ın başkanı olduğu Betimar’ın 9-13 Nisan tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına.
Ekrem İmamoğlu’nun yer almayacağı bir yarışta Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali giderek güçleniyor. Peki Özgür Özel’e destek ne durumda?‘CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olursa verir misiniz?’ sorusuna ‘evet oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 37.5 olurken, ‘hayır oy vermem’ diyenlerin oranı ise yüzde 56.3 çıkıyor. Hayır oy vermem diyenlerin arasında CHP’lilerin oranı ise yüzde 22.4 oranında.