Cumhurbaşkanlığı adaylığında kim önde? Abdulkadir Selvi madde madde yazdı

Bütün yollar Roma’ya çıkar misali siyasi gelişmelerin sonucunda varacağı yer ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Diplomasının iptali ve yolsuzluk davaları nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı net değil. Ama İmamoğlu’yla ilgili gelişmeler Cumhurbaşkanlığı seçimini etkiliyor.Betimar Araştırma’nın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili verilerini paylaşacağım. Ama önce üç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum.

1-Kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısının oluştuğu ortaya çıkıyor. Ama bu aynı oranda cumhurbaşkanı adaylığına yansımıyor.

2-Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan süreç Özgür Özel’e yaradı. CHP Genel Başkanlığı’ndan liderliğe terfi etmesini sağladı. Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkardı. Ama ‘Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde oy veririm’ diyenlerin oranında ciddi bir artışa neden olmadı.