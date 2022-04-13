BIST 2.460
DOLAR 14,59
EURO 15,91
ALTIN 927,82
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek

Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek

TOKİ konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Haziran ayında 81 ilimizde TOKİ projelerine ilişkin müjdemiz olacak. Bu açıklamayı da sayın Cumhurbaşkanımız yapacak" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk ekranlarında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Kurum, gündemdeki Kanal İstanbul tartışmalarından, TOKİ projelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Kanal İstanbul ilave nüfus yaratmayacak"
Kanal İstanbul'un ilave nüfus yaratacağı yönündeki eleştirilere yanıt veren Kurum, "Böyle bir şey olmadığını bilimsel olarak söylüyoruz. Buraya ilave şehir gelmeyecek. 500 bin ilave nüfus gelecek. 500 bin ilave rezerv konut yapıp, Bağcılar'daki Başakşehir'deki insanları güvenli şekilde buraya getireceğiz" dedi.

"2021'den beri Toki'nin satışlardaki payı yüzde 14"
TOKİ satışları hakkında bilgi veren Kurum, "Artışları biz bakanlık olarak, ilgili bakanlıklarımızla birlikte denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Girdi-çıktı maliyetleri düzenli olarak inceleniyor. TOKİ'de bu yüzden var. Son 20 yılda 1,200 bin konut ürettik. 100 bin sosyal konut yaptık. Türkiye'de 2021 yılında satılan konutların yüzde 14'ü TOKİ'nin ürettiği satışlar ve konutlardır" diye konuştu.

"Öncelikle ülkemizin talepleri karşılanacak"
Kurum, "Biz artışlarla ilgili ihracatı bile Kabine'de konuştuk. Öncelikli bizim ülkemiz, Ülkemizdeki taleplerin karşılanması söz konusu. Tabi ki ülke olarak ihracat yapacağız. Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bir de kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Bu muafiyetlerle birlikte deprem riskini kontrol edecek adımlar atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız müjdeyi bizzat verecek"
TOKİ konutlarıyla ilgili yeni bir gelişmeyi de duyuran Bakan Kurum, sözlerini şöyle noktaladı: "TOKİ olarak konut açığına yönelik yeni projelerin hazırlığı içendeyiz. Bu konuda Haziran ayında 81 ilimizde TOKİ projelerine ilişkin müjdemiz olacak. Bu açıklamayı da sayın Cumhurbaşkanımız yapacak."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD New York'taki metro saldırısının şüphelisi yakalandı
ABD New York'taki metro saldırısının şüphelisi yakalandı
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör: Türkiye artık büyük güç
Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör: Türkiye artık büyük güç
Gültekin Uysal o sözleri açıkladı: 6'lı masa etrafındaki liderler değil
Gültekin Uysal o sözleri açıkladı: 6'lı masa etrafındaki liderler değil
Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı
Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı
Ukrayna'da Marçenko, Erdoğan'dan yardım istedi
Ukrayna'da Marçenko, Erdoğan'dan yardım istedi
İbrahim Kalın'dan Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Etkileri on yıllar sürecek
İbrahim Kalın'dan Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Etkileri on yıllar sürecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesi önemli
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesi önemli
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi ile görüştü
Türkiye sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor! En riskli 1028 kilometrelik bölüme duvar örüldü
Türkiye sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor! En riskli 1028 kilometrelik bölüme duvar örüldü