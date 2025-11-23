BIST 10.923
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye'nin en büyük servetinin nitelikli ve donanımlı insan gücü olduğunu belirten Yılmaz, bu anlayışla, insan odaklı bir kalkınma yaklaşımını hayata geçirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Bu yaklaşımın en ön safında ise kıymetli öğretmenlerin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak eğitim meselesini her dönemde ülkemizin en temel önceliklerinden biri olarak gördük. Hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Öğretmen ve sınıf başına düşen öğrenci sayısını büyük oranda azaltırken, okul öncesinden yükseköğrenime kız öğrencilerimiz başta olmak üzere okullaşma oranlarında yüksek seviyelere ulaştık. 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılı'nı bu güçlü zeminde, milli ve ahlaki değerlerle donanmış, dünyaya açık, girişimci, yenilikçi, sorgulayıcı nesillerle inşa etmeye kararlıyız."

Çocukların karakterini, düşünme biçimini ve hayata karşı duruşunu şekillendiren en güçlü aktörlerin öğretmenler olduğunun altını çizen Yılmaz, sınıfta kurulan bağın niteliğinin, bilgiden, müfredattan ve teknik imkanlardan çok daha kalıcı bir etki bıraktığını vurguladı.

"Tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

Türkiye'nin yarınlarına duydukları güvenin, öğretmenlerin bu sorumluluğu taşıma iradesiyle güç kazandığına işaret eden Yılmaz, şunları ifade etti:

"Eğitim ortamlarını iyileştiren tüm adımlarımızın merkezinde öğretmenlerimizin mesleklerini huzurlu, güvenli ve saygın bir zeminde sürdürebilmelerini sağlama hedefi yer almaktadır. Bu vesileyle, milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu üstlenen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

