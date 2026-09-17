Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 17 Eylül 1961 tarihinde, 27 Mayıs darbesinin ardından Türk demokrasi tarihinin en acı sayfalarından birinin yaşandığını belirtti.

"Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idamlarının yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullanan Yılmaz, milli iradeyi hedef alan darbelerin demokrasi ve hukuk mücadelesinde derin yaralar açtığına dikkati çekti.

Yılmaz, milli irade uğrunda hayatını kaybedenleri rahmetle yad ederek, şöyle devam etti:

"Vesayetlerle, e-muhtıralarla, darbe girişimleriyle mücadele ederek bugünlere gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bir daha böyle acıların yaşanmaması için demokrasi ve milli iradeyi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu memlekette kimse milletin iradesinden güçlü olmadığını, milletin seçtiği isimleri darbelerle indiremeyeceğini Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki aziz milletimizin demokrasi mücadelesinden öğrenmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar bunun en somut örneğidir. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için de aynı bilinçle toplum olarak yolumuza devam edeceğiz."