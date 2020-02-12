Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: FETÖ'nin siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır" suçlamasına "FETÖ'nün siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu ve ekibidir." diye cevap verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi:
Kılıçdaroğlu'nun bunun sözünü ettiğini duydunuz mu?
O MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ile CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ. Baykal'a kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildi. Seni oraya getiren FETÖ. Kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildiği halde, Kılıçdaroğlu'nun bunun sözünü ettiğini duydunuz mu?
FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili CHP'ye yönelik suçlamaların ve haberlerin yer aldığı video milletvekillerine izletildi.