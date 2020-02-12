Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: FETÖ'nin siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur

Kılıçdaroğlu'nun bunun sözünü ettiğini duydunuz mu?

O MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ile CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ. Baykal'a kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildi. Seni oraya getiren FETÖ. Kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildiği halde, Kılıçdaroğlu'nun bunun sözünü ettiğini duydunuz mu?

FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili CHP'ye yönelik suçlamaların ve haberlerin yer aldığı video milletvekillerine izletildi.