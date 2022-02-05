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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse yakalandığını duyurdu: Dualarınızı bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse yakalandığını duyurdu: Dualarınızı bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Erdoğan "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı. 

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyleyerek, hastalığının Omicron varyantı olduğunu belirtti. 

Erdoğan, açıklamasında "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
 
"Dualarınızı bekliyoruz"

Zonguldak programını iptal etmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni için Zonguldak ziyaretini iptal etmiş, video konferans yöntemiyle bağlanmıştı. Erdoğan, konuşmasında "Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik." ifadelerini kullanmıştı.

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