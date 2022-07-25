Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Özel Yayını’nda gündeme dair soruları yanıtlıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Tahıl koridoru anlaşması

Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık.

Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek.

"Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek"

Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu rolün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek.

Sürecin ne kadar hassas olduğunu, Odessa Limanı'na düzenlenen saldırıda görebiliyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.

Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız.

İsveç-Finlandiya ile NATO muhtırası

Taviz vermeyi kimse bizden beklemesin dedik. NATO'nun kayıtlarına terör örgütlerinin girmiş olması, Madrid zirvesinin en başarılı yanıdır. İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerimiz var.

İsveç'in caddelerinde polis korumasında yürüyüş yapıyorlar. Paçavraları ellerinde, malum sözde liderlerinin posterleri ellerinde. Bu şekilde yürüyorlar ama İsveç vatandaşının sağduyusu da ortada. 'Türkiye istiyorsa, Erdoğan istiyorsa, bunlar madem teröristtir verilmesi lazımdır' diyor. Aklıselimin gereği de bu. Oradaki bütün iltisaklı yapıların da kapatılması gerekiyor.

"Türkiye'den kimse bir taviz beklemesin"

Kesinlikle Türkiye'den bu konuda bir taviz beklenmesin. Görüşmeleri yaptık. Gel gör ki hemen ertesi gün yine teröristler Stokholm caddelerinde gösteri yapıyorlar. Finlandiya'da gösteri yapıyorlar.

İsveç somut adım atmaktan çok uzakta gözüküyor. Terör propagandası dahil, terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyette bulunmaktan alıkoymadıkları sürece bizden olumlu bir yaklaşım beklemesinler.

Bu iş zannedildiği gibi kolay değil. Tamam hemen NATO'ya alsınlar... Yok böyle bir şey. Biz orada da bütün arkadaşlara bunu söyledik. Süreç bu şekilde işliyor.

Ayrıntılar geliyor...