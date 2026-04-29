Cumhurbaşkanı ErdoğanMedeniyet denen dünya 3 maymunu oyuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslamanların zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek "Medeniyet denen dünyanın 3 maymunu oynadığı bu imtihan günlerinde kundaktaki bebekler savunmasız siviller vahşide katlediliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

11. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül merasiminde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı ülkelerinden programımızı teşrif eden tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında gönül coğrafyamızda ve yeryüzünün dört bir yanında kalbi bizimle atan, ülkemize ve milletimize aşkla, umutla, güvenle bakan tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bu muhteşem yarışmayı 11. kez düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Öncelikle yarışmaya katılan ve dereceye giren her bir kardeşimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Jüri üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.

"HAKİKAT UYGARLIĞI OLAN İSLAM'IN YOLUDUR"

Yine sizlerin vesilesiyle Allah'ın ism-i celilini, din-i mübin-i İslam'ın eşsiz değerlerini, gönüller sultanının muhkem ve mükerrem ahlakını yaymak için canla başla çalışan, ömrünü ilme, insan yetiştirmeye, yeryüzünü iyilik ve güzellikle tezyin etmeye adayan, bilgi ve tecrübesini, ihlas ve samimiyetini irşad faaliyetleriyle muhtaç gönüllerin istifadesine sunan tüm hocalarımıza, alimlerimize, o mümtaz gönül erlerine buradan en kalbi muhabbetlerimi yolluyorum. Şunu evvel emirde ifade etmek istiyorum. Kitabullah'a gönül veren hafızlarımız, kârilerimiz, tertil ve tilavet üstatlarımız çok hayırlı, bereketli, menzil-i maksudu ebedi saadet olan fevkalade kıymetli bir yoldadır. Bakınız bu yol sabredenlerin yoludur. Bu yol azmini iman ve sebatla teçhiz edenlerin yoludur. Bu yol en nihayetinde inşallah livayü'l-hamd sancağının altında birleşme, haşr u cem olma yoludur. Merhum Sezai Karakoç'un ifadesiyle bu yollar Üveysi Karani'nin, Cüneyd-i Bağdadi'nin, Beyazıd-ı Bestami'nin, Hallac-ı Mansur'un, Abdülkadir Geylani'nin, Ahmed er-Rufai'nin, Muhyiddin Arabi'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin, Bahaeddin Nakşibendi'nin, İmam-ı Rabbani'nin, Halid-i Bağdadi'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Akşemseddin'in, Aziz Mahmud Hüdayi'nin, bütün bu hazretlerin, onlara bağlı olanların ve daha nice uluların yoludur. Bu yollar ki sonunda ana yolda birleşir ve tek bir yol olurlar. O yol ki imamların, sahabilerin, peygamberlerin ve son peygamberin yoludur. O yol ki Kur'an yoludur. Hakikat yoludur. Hakikat uygarlığı olan İslam'ın yoludur. O yol ki Allah yoludur. Evet. Asırlar boyunca kendilerini bu yola vakfetmiş, eserleriyle, fikirleriyle, şahsiyetleriyle ve yetiştirdikleri talebeleriyle nesillere yeni ufuklar çizmiş tüm büyüklerimizi bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Cümlesinin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin. Onların izinden gitmeye, sırat-ı müstakim üzere olmaya hepimizi inşallah mezun, memur ve müyesser eylesin diyorum.

Kıymetli kardeşlerim, muhterem misafirler, ezellerin ve ebedlerin Resulü Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin. Peygamber sevgisi, ehl-i beyt sevgisi ve Kur'an kıraati. Çünkü Kur'an hafızları, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde peygamberler ve safaya ermiş Allah dostları ile birlikte arşın gölgesindedir. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde ise şu müjdeyi vermişlerdir. Her zaman Kur'an okuyan kimseye şöyle denecektir. Oku ve yüksel. Dünyada tertil ile okuduğun gibi burada da tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun ayetin son noktasındadır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, öğrenen, hıfzeden ve elbette güzel bir sesle, tesirli bir ahenkle terennüm eden siz kıymetli kardeşlerimi bugün bir kez daha tebrik ediyorum.

"DÜNYA 3 MAYMUNU OYNUYOR"

Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı dönemden geçiyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Körfez'den Sudan'a, Somali'den Yemen'e, başımızı nereye çevirsek maalesef gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz. Medeniyet denen dünyanın 3 maymunu oynadığı bu imtihan günlerinde kundaktaki bebekler savunmasız siviller vahşide katlediliyor. Yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten ve eşitlikten dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz.

Şunu açık açık ifade etmek isterim ki, bu imtihanı verebilmek için Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur.