Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği 7 yıl sonra ilk! Savaş sonrası ilk görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor. İran'a gidecek olan Erdoğan Rusya lideri Putin ile savaş sonrası ilk kez yüz yüze karşı karşıya gelecek. Bu görüşmenin ardından 25 Temmuz'da Latin Amerika turuna başlayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran temaslarında Reisi ve Putin ile bir araya gelecek. Üçlü görüşmede masadaki en kritik başlık Suriye’nin geleceği olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayram’ının ardından diplomasi trafiği hızlanıyor. Yarın İran’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra iki ülkeyi kapsayan Latin Amerika turuna çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran temaslarında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. 3 liderin görüşmesinde masadaki en kritik başlık Suriye’nin geleceği olacak. Erdoğan ayrıca, Reisi ve Putin ile ayrı ayı görüşmeler de yapacak.

Terör ve düzensiz göçle mücadelenin de masada olacağı Erdoğan ve İbrahim Reisi görüşmesinde, ortak ticaret hacminin artırılması için yeni yol haritası belirlenecek.

Mutabakat zaptına imza

Rusya-Ukrayna savaşı, savaşın yol açtığı enerji ve gıda krizi, Güney Kafkasya'nın istikrarı konularının masaya yatırılacağı Erdoğan-Reisi görüşmesinde, önümüzdeki dönemde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor. Görüşmede ayrıca, Türkiye, İran ve BAE arasındaki ticaret koridoru ile ilgili sürecin de değerlendirileceği belirtiliyor.

Latin Amerika turu

25 Temmuz’da da Meksika ve Venezuela’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu ziyaretler kapsamında hem ikili ilişkilerin ele alınması, hem de Türkiye’nin bölge ülkeleri ile ticaret hacminin artırılmasına dönük adımların görüşülmesi bekleniyor.

7 yıl sonra Meksika'ya

Latin Amerika’daki ilk durağı Meksika olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretini 7 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunması bekleniyor. Daha sonra Venezuela’ya geçecek olan Erdoğan, haziran başında Türkiye’ye gelen Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya iade-i ziyarette bulunacak. Liderler yapacakları görüşmelerde, ülkelerarası iş birliği ve ticaret konularını ele alacak. Maduro’nun Ankara ziyaretinde turizm, tarım ve merkez bankaları alanlarında 3 anlaşma imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arjantin ziyareti ise başka bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Savaştan sonra ilk defa Putin ile yüz yüze görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ziyareti kapsamında Tahran’da Rus mevkidaşı Putin'le de baş başa görüşme gerçekleştirecek. Sık sık telefon görüşmesi yapan iki lider Rusya ve Ukrayna savaşının ardından ilk defa yüz yüze bir araya gelmiş olacak. İki liderin gündeminde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, savaşın bölgeye etkileri, Rusya’ya karşı yaptırımlar ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler yer alacak.