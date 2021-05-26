Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu ve Sedat Peker açıklamaları bomba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağız. Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı. İçişleri Bakanımızın yanındayız'." dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

- Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı geride bırakıp şimdiden Kurban Bayramı'nın heyecanını duymaya başladık. 14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin aşını ve işini korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Salgın şartları sebebiyle gönlümüzce Ramazan ve bayram geçirememiş olsakta hamdolsun sağlığımız ve umutlarımız dipdiri ayaktadır.

- Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı salgın dönemini en az hasarlı geçirdik. Salgın döneminde destek için ödenen miktar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık. Bayram ikramiyelerini 1100 liraya yükselttik. 7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik. esnaf ve sanatkarlara 4 milyar liralık hibe verdik. Destek ödemelerinin tutarı haziran sonu 181 milyar liraya ulaşacak. Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketlere yönelik nefes kredisi için de çalışmalara başlandı.Çiftçilerimiz için de kabine toplantımızın ardından, sezonu açılan hububat ve bakliyat alım fiyatlarını ilan ettik. Toprak Mahsulleri Ofisinin, sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 650 liradan 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını bin 275 liradan bin 750 liraya yükselttik.

''661 milyar liralık kaynakla milletimizin her kesiminin yanınında olduğumuzu gösterdik''

- Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık kaynakla milletimizin her kesiminin yanınında olduğumuzu gösterdik. Finans piyasalarında zaman zaman görülen ekonomik gerçeklerimizle alakası olmayan kırılganlıkların önlenmesi için ilave tedbirler alıyoruz. AK Parti olarak en büyük başarımız hükümetlerimiz döneminde vatandaşlarımızın çalışacak iş ve geleceklerine güven bakabilecek bir ortam olmuştur. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz.

SÜLEYMAN SOYLU MESAJINI VERDİ

- Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

Siyasi partilere teşekkür

- Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. Dün parlamentomuzda memnuniyet verici bir seçim yapıldı. HSK milletvekillerimizin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Bu vesileyle HSK adaylarının belirlenmesinde uzlaşmayı öne çıkaran parti ve milletvekillerine teşekkür ediyorum.

Yeni anayasa mesajı

Bu uzlaşma tablosu yeni anayasa çalışmaları için de ümit vericidir. İnşallah, yeni Anayasa da milletin vicdanından, milletin kanaatinden çıkacak; yarınlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak. (Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz.

''Teröristlerin başını ezmekte tereddüt etmedik''

- Emniyet konusunda tarihi başarılara imza attık. Ajanların, yerli işbirlikçilerin ve suç çetelerinin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik. Terörü gündemden çıkarmak için tüm yolları denedik. İstismar alanlarını ortadan kaldırdık. Adalet reformları ve idari düzenlemelerle vatandaşların haklardan eşit faydalanacağı zemini oluşturduk. PKK terör örgütünün hasbi ve harbi yaklaşımımızı kendi emelleri için kullandığımızı gördüğümüzde teröristlerin başını ezmekte tereddüt etmedik.

Kimin suç çeteleriyle birlikte yürüdüğünü milletimiz görüyor. Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alındı, bunlardan 85 bini tutuklandı.

Meral Akşener'e tepki

- Terörle çetelerle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etti. Gelin hanım beni Netenyahu ile aynı kefeye koyup memleketime gidiyor. Orada ona güzel bir ders veriliyor. Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini gösterir.

''İçişleri Bakanımızın yanındayız''

- İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Hedef bakanımız değil, güçlü Türkiye. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.

''Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz''

- Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın.

''Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür''

Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık. Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Milletimizin her bir ferdinin hakkını, hukukunu, geleceğini nasıl gözettiysek inşallah yarın da aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

- CHP genel merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altında. Milletimiz, yularlarını terör örgütlerine, suç çetelerine, yeminli Türkiye düşmanlarına teslim edenlere hak ettikleri cevabı her zeminde ve her fırsatta vermektedir, vermeyi sürdürecektir.