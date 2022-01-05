Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 14,4 zam yapıldı! İşte 2022'de alacağı ücret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı yüzde 14.4 oranında zamlanarak 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi

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Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde yüzde 50 zamla asgari ücret 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli aylığı da belli oldu. Memurlara yüzde 23'lük enflasyon farkı ve yüzde 5'lik dönem zammının yanında yüzde 2,5'da ek zam yapıldı. Böylece memur zammı yüzde 30,5 oldu.



Asgari ücretlilere ve memurlara yapılan zamlar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da maaşına da zam yapıldı. 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, Erdoğan’ın maaşı yüzde 14.4 oranında artarak 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi. Maaşın 2023 yılında 119 bine, 2024 yılında ise 131 bine yükseltilmesi öngörülüyor.