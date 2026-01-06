Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayılarını açıkladı. Yüzde 18,60'lık artışla birlikte Cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekillerinin yeni yılda alacağı zamlı ücretler belli oldu. Erdoğan'ın toplam geliri emekli vekil aylığıyla birlikte 490 bin TL'ye ulaşırken, hem emekli hem görevde olan milletvekillerinin maaşı 450 bin TL'yi aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan yıllık enflasyon verilerinin ardından, kamu görevlilerinin 2026 yılı ilk yarısında alacağı mali haklar resmiyet kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" konulu genelge uyarınca, memur maaşlarına yapılacak artış oranı yüzde 18,60 olarak açıklandı.

Bu güncelleme, sadece memur ve emeklileri değil; Cumhurbaşkanı, kabine üyeleri ve milletvekillerinin maaşlarını da doğrudan etkiledi. Yayımlanan genelge ile birlikte devletin zirvesindeki yeni maaş skalası kalem kalem netleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TOPLAM GELİRİ 490 BİN TL’Yİ BULACAK

BirGün'ün haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 18,60’lık artış, Cumhurbaşkanlığı maaşına da yansıdı. Ocak ayı itibarıyla yeni rakamlar şu şekilde oluştu:

Cumhurbaşkanlığı Maaşı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zamlı maaşı 312 bin 718 TL seviyesine yükseldi.

Emekli Milletvekili Aylığı: Aynı zamanda milletvekili emeklisi olan Erdoğan’ın bu kalemden aldığı aylık tutar 177 bin 658 TL oldu.

Toplam Gelir: Her iki maaş kaleminin birleşmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı’nın aylık toplam geliri 490 bin 376 TL'ye ulaştı.

BAKANLAR VE KABİNE ÜYELERİ İÇİN YENİ MAAŞ ORANLARI

Bakan Şimşek tarafından yayımlanan genelge, kabine üyelerinin maaşlarında da önemli bir artışı beraberinde getirdi. Yapılan düzenlemeye göre:

Kabinede görev yapan bakanların yeni aylık maaşı 280 bin 135 TL olarak belirlendi.

Bakanlık görevini yürüten kişilerin aynı zamanda emekli statüsünde olmaları durumunda, alacakları toplam aylık tutar 456 bin 993 TL’ye kadar çıkacak.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI 270 BİN TL SINIRINI AŞTI

2026 yılı Ocak ayı zammıyla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin maaşları da yeniden revize edildi. Milletvekilleri ve emekli vekiller için belirlenen yeni tablo şu şekildedir:

Milletvekili Maaşı: Görevdeki bir milletvekilinin aylık kazancı 273 bin 196 TL'ye çıktı.

Emekli Milletvekili Maaşı: Sadece emekli statüsünde olan vekillerin aylığı 177 bin 658 TL oldu.

Hem Emekli Hem Vekil Maaşı: Meclis'te görev yaparken aynı zamanda emekli maaşı alma hakkı bulunan vekillerin toplam aylık geliri ise 450 bin 854 TL olarak kesinleşti.