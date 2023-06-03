Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" Liderler yalnız bırakmadı
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, burada katılımcılarla selamlaştı.
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Törenine katıldı.
Törene çok sayıda yerli ve yabancı konuk ile devlet başkanları katıldı.
Dünya liderlerinin de katıldığı törende Cumhurbaşkanı misafirleriyle tek tek ilgilendi.Devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırlayan Cumhurbaşkanı'na işe eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Dünya liderleri Ankara'da
Öte yandan törene 21 ülkenin devlet başkanının katıldığı belirtildi.
Devlet başkanları, şöyle sıralandı:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.