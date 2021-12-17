Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan giydi kumaşa ilgi arttı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Siirt'te tercih ettiği kıyafetler, Eruh ilçesinde doğal tiftikle yapılan ve kök boyayla renklendirilen 'şal şepik' kumaşına ilgiyi arttırdı.
Emine Erdoğan'ın giydiği kıyafetin kumaşı dikkatleri çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın 4 Aralık’taki Siirt ziyaretinde giydiği kıyafetlerde seçtiği şal şepik kumaşı 'Demokrasi Konuşmaları' programında da gündeme geldi
Siirt ve Şırnak'ta yüzlerce kişiye istihdam sağlayan, ancak zamanla unutulmaya yüz tutan, doğal tiftikten üretilip, kök boyayla renklendirilen kumaş, Eruh ilçesinde eski cezaevinden dönüştürülen Şal Şepik Atölyesi'nde üretilerek geleceğe taşınıyor. Türkiye'de sadece Eruh ilçesinde üretimi yapılan şal şepik kumaşının patenti, kaymakamlık tarafından alındı.
Kaymakamlık bünyesinde 2008'de kurulan atölyede, tiftik ipliğinden dokunan kumaşlarla dikilen şal şepik kıyafeti ise yöre insanından ilgi görüyor.
Kentteki terziler, saf keçi tiftiğinden elde edilen iplikle 10 aşamadan geçip, binbir emekle, el yapımı tezgahlarda farklı renklerde dokunan kumaştan, pantolon, yelek, etek, ceket ve yöresel kıyafetler dikiyor.