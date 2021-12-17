Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan giydi kumaşa ilgi arttı

Siirt ve Şırnak'ta yüzlerce kişiye istihdam sağlayan, ancak zamanla unutulmaya yüz tutan, doğal tiftikten üretilip, kök boyayla renklendirilen kumaş, Eruh ilçesinde eski cezaevinden dönüştürülen Şal Şepik Atölyesi'nde üretilerek geleceğe taşınıyor. Türkiye'de sadece Eruh ilçesinde üretimi yapılan şal şepik kumaşının patenti, kaymakamlık tarafından alındı.