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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sosyal medyada gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü, sosyal medya uygulaması Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlandı.

 Başkan Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da gündem oldu.

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 AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadelerine yer verildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.

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26 Şubat 1954'te doğan Başkan Erdoğan bugün 67 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Başkan Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.

Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

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