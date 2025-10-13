Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ankara'ya dönerim" resti geri adım attırdı

Israel Hayom gazetesine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Mısır’da düzenlenen zirveye katılmayı kabul ettikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest çekmesi üzerine katılma kararından vazgeçti.

İsrail merkezli gazetenin haberine göre, Netanyahu’nun zirveye katılım kararının ardından bazı ülke liderlerinin tepki gösterdiği, bu tepkilerin sonucunda Netanyahu’nun Trump’ın tüm ısrarlarına rağmen katılımını iptal ettiği aktarıldı.

Gazeteye göre, en sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

"NETANYAHU GELİRSE ANKARA'YA DÖNERİM"

Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye, “Netanyahu zirveye gelirse Ankara'ya geri dönerim” mesajı gönderdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı’na dayandırılan bilgilere göre, Erdoğan’ın uçağı, Netanyahu’nun çekilme kararının duyurulmasından önce birkaç kez Şarm el Şeyh hava sahasında tur attı.

Anadolu Ajans, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı Şarm el-Şeyh yaklaşım hattını pas geçti ve bir süre Kızıldeniz üzerinde kaldı” bilgisini paylaştı.

TÜRK YETKİLİLERDEN WASHİNGTON'A TEPKİ

Israel Hayom’un edindiği bilgilere göre, Ankara yönetimi Washington’a da bir mesaj göndererek, Netanyahu’nun zirveye katılımının Türkiye ile koordine edilmeden açıklanmasından duyulan rahatsızlığı iletti.

Amerikalı yetkililer, yapılan görüşmelerin ardından Netanyahu’nun ekibiyle temasa geçti ve ziyaretin iptal edilmesi kararı alındı.

BAŞBAKANLIK OFİSİ DİNİ BAYRAMI GEREKÇE GÖSTERDİ

Netanyahu’nun ofisi, iptal kararına gerekçe olarak “bayramın başlamasını” gösterdi ancak gazete, bu gerekçenin koalisyon ortaklarıyla önceden görüşülmediğini belirtti.