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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi marketlerinde ne kadar zam yapıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi marketlerinde ne kadar zam yapıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait satış marketlerinde fotoğrafa yansıyan abur cubur kategorisindeki ürün fiyatları iki üç katı fiyatlara ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 ay önce Tarım Kredi marketine gidip atıştırmalık almış ve “Fiyatlar gayet uygun” demişti. Bugün o ürünlerde yüzde 132’ye varan yükseliş tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim 2021 günü İstanbul Kısıklı’daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından 1002 liralık abur cubur alışverişi yapmış ve ‘gayet uygun’ demişti. 

Eşi Emine Erdoğan ile iki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle dolduran Erdoğan, toplamda 1002 lira ödemiş ve “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer” açıklamasında bulunmuştu. 

Sözcü'nün haberine göre,  Türk Lirası sürekli değer kaybederken yeni ekonomi politikasının sonuçları Erdoğan’ın baktığı reyonda da görülüyor. Temel gıda maddeleri, su, doğalgaz, elektrik ve akaryakıt zamları ile bunalan vatandaşın tükettiği atıştırmalıklarında fiyatının Ekim 2021’den bu yana yaklaşık iki kat arttığı görülüyor.

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