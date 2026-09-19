Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi ziyaret edeceği tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyor.

Ziyaret takvimi ve programın detayları, İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Duran, ziyaretin 20-23 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden birini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma oluşturuyor.

ERDOĞAN 22 EYLÜL'DE KÜRSÜYE ÇIKACAK

İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın 22 Eylül'de kürsüye çıkacağını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek 81'inci Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir" bilgisini verdi.

New York temasları kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürütülmesi planlanıyor.

Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

Duran ayrıca, programın sivil toplum ve iş dünyası ayağına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara teşrif etmeleri de öngörülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.