Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a geldi.

Türkevi'nde temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderle bir araya geliyor.

VİETNAM DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

BM GENEL KURULU'NA16. KEZ HİTAP EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarının yer alacağı BM 81. Genel Kurulu'nun ilk günü olan yarın (22 Eylül) dördüncü sırada söz alması bekleniyor.