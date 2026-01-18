Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2015'teki Suriye paylaşımı yeniden gündemde
Suriye ordusunun YPG’ye yönelik operasyonlarla Rakka’ya girmesi ve ardından Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyonu öngören ateşkesin imzalanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme taşıdı. Erdoğan’ın 2015’te Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan sözlerinin, sahadaki son gelişmelerle örtüştüğü yorumları yapıldı.
Suriye'de tarihe geçecek günler yaşanıyor... Terör örgütü YPG'ye karşı Suriye ordusu tarafından başlatılan askeri operasyonlarda, Suriye ordusu Rakka kentine girdi ve Ayn el Arab ile Kamışlı'nın kapılarına kadar güneyden dayandı.
Tam bu aşamada ise çok kritik bir duyuru Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yapıldı. Buna göre, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir ateşkes imzalandı.
2015'TEKİ SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU
Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye kamuoyunda ise 11 sene evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hem Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı bir konuşma hem de o konuşmanın ardından paylaştığı bir tweet yeniden gündem oldu.
Suriye'de gelinen son durumun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 sene evvel söylediği sözleri tasdik eder pozisyona dönüşmesinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı #KüreselLiderErdoğan etiketi altında düşüncelerini paylaşıyor.
Paylaşım sahipleri, Erdoğan'ın öngörüsü ve Suriye konusundaki dirayetli tutumundan taviz vermeyerek sürdürdüğü politikasından övgüyle söz ediyor.