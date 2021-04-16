Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtlıyor. Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın provokasyonu için "Haddinin bildirilmesi gerekiyordu, biz de bildirdik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan Dışişleri Bakanı Dandias arasındaki söz düellosuna ilişkin konuşan Erdoğan şunları söyledi:

- Öncesinde ben görüşmüştüm. Görüşmemizde gayet sıcak hava içerisinde görüşme yaptık fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede iş farklı zemine kaydı.

- Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı. Gereken yaklaşımı yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Bunu doğru bulmuyoruz. " dedi.

- Yunanistan'da bizim baş müftümüzü oradaki müftülerimiz imamlarımı seçmesi lazım ama Yunanistan buna tahammül edemiyor. Oradaki müftü ve imamlarımıza kendi memuru gibi din görevlisi gibi atama yoluna gitti. Bu uluslararası hukuka da aykırı ilişkimizin zedelenmesine de neden oluyor.

Patates-soğan dağıtım tartışması

-Toprak Mahsülleri Ofisimle telefon görüşmesi yaptım. Çeltik çiftçimizin elinde kalmasın dedim. Patates ve soğan konusunda da onu da alacağız. Valilerimiz kanalı ile Türkiye'ye Ramazan öncesi hibe olarak dağıtacağız. Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Kararı bu şekilde verdi ama bay Kemal Rahatsız oldu. Alıştık artık. Biz işimizi biliyoruz. Bunların yalanlarını duymadan yolumuza devam ediyoruz.

KKTC'nin Kur'an Kursu kararı

-KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye'de din eğitim öğretimi noktasında bu tür şeyler çözülmüştür. Kuzey Kıbrıs, Fransa değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı yanlışından dönmelidir. Bizim atacağımız adımlar farklı olacaktır. Süreci takip ediyorum.

Muhalefetin işi gücü hayırlı işi yaptırmamak. Kanal üzerinden geçecek köprülerin adımını atalım istiyoruz. İlk kanal üzerinden geçecek köprülerden