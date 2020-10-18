Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç ülkeye Ermenistan tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''ABD, Rusya ve Fransa bunlar Minsk üçlüsü. Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Her türlü silah desteğini veriyorlar.'' dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Kongresi ve bir dizi açılış gerçekleştirmek üzere Şırnak’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli konular hakkında konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

- Muhalefet milletten uzak duruyor. Ankara'da, İstanbul'da kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay. Siyasetin gerçek er meydanı 81 ilin tamamıdır. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor.

- Yalanla, dedikoduyla, imayla siyaset yapılmaz. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollardan değiştirirken milletimiz yanımızdaydı. Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.

''Ermenistan'ın yanında yer aldılar''

- Şu anda Libya'da, Karabağ'da yaşananların gözyaşından başka netice getirmediğini görüyoruz. Biz niye Azerbaycan'da varız? Ne deniyor, Minsk üçlüsü (ABD-Rusya-Fransa). Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldı. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele içinde. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermeniler'den kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir? Rabbim yardımcıları olsun. İnanıyorum ki işgal altındaki toprakları Ermeniler'den kurtaracaklar.

''Bütün gerçekler ortadayken Batı ses çıkarmıyor''

- Biz zulüm neredeyse oradayız. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi bu gece ama Ermeniler yine bozdu. Bütün gerçekler ortadayken Batı ses çıkarmıyor. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız. Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?