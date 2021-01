Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Varsın eleştirsinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuştu. Tarih, kültür, medeniyet yoksunu düşmanı kişiler çıktığını belirten Erdoğan, "Aynı zihniyet bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler. Biz işimize bakalım. Kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuştu. Erdoğan, "Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız." dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"At, ok, güreş. Sadece bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir. Bizde atlar uzak hayalleri, yakın ettiği için kıymetlidir. Elbette at aynı zamanda Peygamber Efendimize miraç yolculuğunda eşlik eden Burak'tır. Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmışsa hemen arkasından büyüme, genişleme dönemine girmiştir. At medeniyet kurma aracıdır.

Geleneksel sporlarımızın tekrar canlanması bizi memnun ediyor. Buna sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Tarih, kültür, medeniyet yoksunu düşmanı kişiler çıktı. Aynı zihniyet bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler. Biz işimize bakalım. Kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz. Kültürümüzde ok ve yay siyasetten sosyal hayata birçok göndermeye sahip zengin anlamlara sahiptir. Yayın merkezi okun ise uç beyliklerini temsil ettiği bu semboller, devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülüyordu.

Osmanlı zamanında Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilemiyordu. Okçuluk müsabakası öncesinde mutlaka besleme çekilir, Peygamber Efendimize salavat gönderilirdi. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen inançlı, ahlâklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Son dönemdeki tarihimizi ve kültürümüzü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme, tanıma ve yaşatma heyecanı yatıyor. Bu proje daha da kapsamlı hâle en kısa sürede gelecektir. Bu güzel tesisten çocuklarımızı ve gençlerimizi faydalanmaya teşvik ediyorum.