Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi programında olmamasına rağmen M. Emin Saraç'ı İstanbul Fatih'teki evinde ziyaret etti. Buradan İsmailağa Vakfı'na geçen Erdoğan, Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam resmi programında olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan akşam saatlerinde öğrencilik yıllarından hocası olan M. Emin Saraç'ı İstanbul Fatih'teki evinde ziyaret etti.
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Erdoğan'ın sonrasında Hassan Efendi'ye yaptığı ziyarette Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu da yer aldı.
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Erdoğan'ın Hasan Kılıç Hoca'ya yaptığı ziyaretin fotoğraflarını, Mahmut Efendi'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaştı.
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