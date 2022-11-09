Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşme saat 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşmenin saat 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği bildirildi.
Erdoğan-Bahçeli arasındaki son görüşme MHP liderinin evinde gerçekleşmişti. Bu görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almaması dikkat çekti.
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