Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Millet CHP'nin ciğerini bilir, ciğerini

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi topa tuttu. "Katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar" diyen Erdoğan, "Siz ne yüzsüzsünüz ki Meclis'teki bu çalışmadan sonra da yine hala saldırıyorsun" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. CHP ve HDP'nin Gara katliamının suçunu kendisinin üzerine yıkmaya çalışacak kadar alçaldığını belirten Erdoğan, bilgilendirme için bakanları CHP'ye gönderdiğini hatırlatıp "Siz ne yüzsüzsünüz ki Meclis'teki bu çalışmadan sonra da yine hala saldırıyorsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan, TBMM Grup Toplantımızda konuşuyor... https://t.co/8mybuE4lwf — AK Parti (@Akparti) February 24, 2021

- 3 yıl önce Cumhur İttifakı'nı hukuki zemine oturtmak için ilk adımı atmıştık. Cumhur İttifakı'nın en ilkeli, en onurlu ittifak olduğunu görüyoruz.

- Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor.

- CHP, bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi, diğer yanına yerli ve milli hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz bir başka yapıyı alarak, ortaya da kimi bulursa doldurarak, kendince bir siyaset terazisi kurdu.

Karşımızda vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, bir heyula var

- Bu zoraki ittifakın içinde, ülkenin bütünlüğü konusunda fikir birliğine rastlayamazsınız Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var.

- Heyula tek başına filli varlığı olmayan, başka bir varlıkla anlam kazanan maddedir. CHP kendi başına planı, projesi, eseri olmayan ancak bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen bir partidir.

- CHP'nin içinde millet yoktur. Çünkü millet tek parti devrinden beri CHP'nin ciğerini bilir, ciğerini. CHP'nin içinde demokrasi yoktur, çünkü CHP süzme faşist bir partidir.

CHP darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz

- CHP'nin içinde kalkınma yoktur. CHP halkın işine yarayacak hiçbir işe yanaşmaz. CHP'nin içinde adalet yoktur. Çünkü CHP sırtını dayadığı vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz.

- CHP'nin içinde sürekli istismarını yaptığı değerler yoktur. Kendi içindeki taciz, tecavüz vakalarıyla yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına batmıştır.

- Çünkü CHP kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına saplanmıştır. CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır.

Gelin ülkemize yeni bir ana muhalefet kazandıralım

- Gazi'nin mirasına hürmeten CHP'ye gönül vermiş veya herhangi bir sebeple oy tercihini ondan yana kullanan vatandaşlarıma sesleniyorum: Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir.

- Gelin, 84 milyon hep birlikte 2023 yılında Türkiye'ye, diğer alanlardaki hedefleriyle birlikte gerçek anlamda bir ana muhalefet de kazandıralım. Gelin 2023'te hep birlikte yepyeni bir Türkiye'nin kapılarını aralayalım.

- Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir. Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerde yaşanan manzara bile bu gerçeği göstermektedir.

- Gelin 2023'te yepyeni bir Türkiye'nin kapılarını aralayalım. Ülkemizde kendi devletine düşman kirli bir zihniyet vardır. Geçtiğimiz günlerde Gara'da bir mağarada alenen infaz edilen vatandaşlarımızla ilgili hadise bile karşımızdakileri utandırmaya yetmemiştir.

Siz ne yüzsüzsünüz ki...

- Bu 13 kişiyi kaçıran kim? Bu 5-6 yıl içinde dağ taş demedik, bütün buraları güvenlik güçlerimizle aradık taradık. Utanmadan sıkılmadan 'güvence altındalar' diyecek kadar yüzsüzler.

- Kim bunlar? CHP ve ortağı HDP. Bu tezgahı beraber yürüttüler. Biz 5-6 yıl sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık. Savunma ve İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına gönderdik. Bizzat gidip anlattılar. Anlatıldığı halde utanmadan eleştiri yağmuruna tuttular.

- Siz ne yüzsüzsünüz ki Meclis'teki bu çalışmadan sonra da yine hala saldırıyorsunuz. Bu Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı bu yolda inançla, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir.

Katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar

- Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Ne yüzsüzsün sen ya? Bunların cibilliyetleri bozuk. Onların intikamını alacağız, onların kanlarını da yerde bırakmayacağız. Bunu da böyle bilsin Bay Kemal. Ortağı HDP de öyle bilsin.

- PKK ve PYD'den FETÖ'ye, DHKP-C'ye kadar her çeşidinden terör örgütünün mensuplarını savunmak için genel başkanından milletvekillerine, il başkanlarından belediye başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz? Terör örgütü mensuplarıyla kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen siz değil misiniz?

- Gara katliamı öncesi ve sonrasıyla ülkemizde terör konusunda kimin nerede durduğunu göstermesi bakımından turnusol olmuştur.

- Ülkemiz uluslararası tuzakların üstesinden nasıl geldiyse bu kirli zihniyeti de tarihin tozlu sayfalarına havale edecektir.

- Sordukları her soruyla devlet yönetiminden, ekonominin nasıl işlediğinden, salgının nasıl sonuçlara yol açtığından zerre kadar anlamadıklarını kendi ağızlarından ikrar ediyorlar. Bir de 20 yıl öncesinin Türkiyesi'ne güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı.

- Ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığı dışarıda da epey bir kesimi rahatsız ediyor. Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terör operasyonları meşru hakkıdır. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk görevlerimizi yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz.

- Tüm sınırlarımızı yeteri kadar derinliğe inerek güvenli hale getirene kadar durmayacağız. Her kim bu mücadeleyi 'ama'lı, 'fakat'lı beyanlarla gölge düşürmeye kalkarsa bilsin ki hayati bir yanlış içindedir.

- Yıllardır Batılı dostlarımızı terör örgütleriyle aynı yatağa girmeyin, bunlar yılan gibidir, bir gün sizi de ısırır diye uyarıyoruz. Buna rağmen aynı yanlışlar tekrarlanıyor. Bizi de aynı kara deliğe sürüklemek amacıyla kullandıkları aparatlar da onları kurtarmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin birliğini, kardeşliğini bozamayacaklar.

- Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgını bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik.