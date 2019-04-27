Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kızılcahamam kampında son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor...

Erdoğan, "Her seçim bir imtihandır, mücadeledir. 31 Mart'ta bu imtihanı büyük oranda başarıyla verdik" açıklaması yaptı.

"AK Parti olarak yüzde 44,4'lük bir oy oranına ulaaştık. Bu sonuç, AK Parti olarak girdiğimiz mahalli idareler seçimlerinde elde ettiğimiz en yüksek ikinci oy oranıdır" diyen Erdoğan, "2014'e göre 3 büyükşehri kaybetmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İstanbul seçimleriyle ilgili sürecin takipçisi olacağız"

-Milletimiz, ülkemizdeki toplam bin 389 belediyenin 758'ini AK Parti'li kadrolara emanet etmiştir. İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik, tam aksine kazandık. İstanbul'da 39 ilçenin 25'ini ittifak olarak almış bulunuyoruz. Ankara'da 25 ilçenin 22'sini almış bulunuyoruz.

"Şeriatın kestiği parmak acımaz"

-YSK tarafından değerlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili süreci sonuna kadar takip ediyoruz, edeceğiz. Şeriatın kestiği parmak acımaz diyerek, YSK'nın verdiği karara içimize sinse de sinmese de saygı duyacağız. AK Parti umudunu kesti diyorlar son ana kadar hukuk mnücadelemizi sürdüreceğiz. Bu iş bitti, kaybettik noktasında değiliz.

"Örgütlü organizasyon söz konusu"

-CHP'nin Seçim Kanunumuzda yeri olan itiraz yollarını kullandığımız için bizi hedef alması, pervasızca bize saldırması tam anlamıyla trajikomik bir durumdur. (İstanbul seçimleri) Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor. Milletimiz, 'Bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım.' diyor.

"Nerede ne dönüyor biliyoruz"

-Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim kampanyası sürecinde neredeydiler. Bu teşkilat sadece ankarada kabuğuna çekilmiş değil nerede ne dönüyor biliyoruz. Yönetim çalışmalarını yapar, karar verir. Bu kararada uyarız. Teşkilat ahlakının gereği budur. Her alanda ihtiyaç duyulan değişimleri gerçekleştireceğiz. Birileri istediği için değil ihtiyacımız için yapacağız.