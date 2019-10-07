Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar Canlı Yayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında gittiği Sırbistan'da mevkidaşı Vuçiç ile ortak basın toplasında ikili ilişkiler ve gündeme ilişkin diğer konularda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bugün 9 anlaşma imzaladık. Bu durum yüksek stratejik durumun ne denli verimli olduğunu gösteriyor. İkili ilişkiler yanısıra bölgesel meseleler konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.

Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz. Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi. Ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum.

'Otoyol projesini başlatıyoruz'

Türkiye Sırbistan ve Bosna Hersek 3'lü Zirvesi'ni yarın gerçekleştiriyoruz. Otoyol projesini başlatıyoruz. Böylece gönülleri birbirine kavuşturan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklamalarından satır başları;

Erdoğan ile ekonomik ilişkilerimizde çok faydalı görüşmelerimiz oldu. Türk Sırp ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor.

Heyetler arası görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Sırbistan Sarayı'nda heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.