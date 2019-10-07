HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar Canlı Yayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında gittiği Sırbistan'da mevkidaşı Vuçiç ile ortak basın toplasında ikili ilişkiler ve gündeme ilişkin diğer konularda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bugün 9 anlaşma imzaladık. Bu durum yüksek stratejik durumun ne denli verimli olduğunu gösteriyor. İkili ilişkiler yanısıra bölgesel meseleler konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. 

Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz. Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi. Ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum.

'Otoyol projesini başlatıyoruz'

Türkiye Sırbistan ve Bosna Hersek 3'lü Zirvesi'ni yarın gerçekleştiriyoruz. Otoyol projesini başlatıyoruz. Böylece gönülleri birbirine kavuşturan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklamalarından satır başları;

Erdoğan ile ekonomik ilişkilerimizde çok faydalı görüşmelerimiz oldu. Türk Sırp ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor.

 Heyetler arası görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Sırbistan Sarayı'nda heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ufuk Uras Davutoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli açıklamalar yaptı
Fırat'ın doğusuna operasyon! CHP'den çok konuşulacak açıklamalar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suriye ile ilgili açıklama
Şenol Güneş'ten bomba Suat Serdar açıklaması! Abdullah Avcı ve Kadıköy'den de bahsetti
Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama! Türkiye Rusya Suriye İran ve Kürtler...
Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Rusya'dan ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari Çukurca'da PKK'ya darbe 3 terörist öldürüldü
Doğu Perinçek'ten Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ilgili dikkat çeken yorumlar
Çobanbey ve Azez'de patlamalar! Çok sayıda yaralı
2019 eğitim tatilleri tarihleri ne zaman 15 tatil başlangıcı
Antalya zabıta annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı
Deprem fay hattı sorgulama AFAD fay hattı nereden geçiyor
Yorumlar