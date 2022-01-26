Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu ve Sedef Kabaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şarkısında Hz. Adem ile Havva'ya hakaret ettiği belirtilen şarkıcı Sezen Aksu olayıyla ilgili "O dili kopartmak görevimizdir" demişti. Cumhurbaşkanı, sözlerinin hedefinde Aksu'nun olmadığını açıkladı. Erdoğan ayrıca, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanlarına hakaret etmek her ülkede suçtur" yorumunda bulundu.

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Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun bir şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva ile ilgili hakaret içerikli ifadeler sarf ettiğini belirten çok sayıda kişi, Aksu'ya yönelik büyük tepki göstermişti. Konunun ülke gündemi haline gelmesinin ardından Çamlıca Camii'nde tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O dili kopartmak görevimizdir" demişti.

Canlı yayında açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok konuşulan bu sözlerine canlı yayında açıklık getirdi. Sözlerinin hedefinde Aksu'nun olmadığını belirten Erdoğan, "Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir eyvallah. Şarkılarıyla milletin hislerine tercüman olmuş sanatçıdır. Ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem" dedi.

"O ifade kutsallara hakarete dönük tavırdı"

Cumhurbaşkanı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Burada sadece Hz. Adem, Havva validemiz değil aynı zamanda burada Meryem validemize de aynı şekilde hakaret var. Benim insanımızın kutsallarına yönelik hassas duruşum var. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil kutsallarına hakarete dönük tavır olarak ifade ettim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tele 1 canlı yayınında kendisine "atasözü üzerinden" hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasını da yorumladı.

"Cumhurbaşkanına hakaret, her ülkede suçtur"

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Buradaki hakaret makama yöneliktir. Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alınması burada söz konusudur. Hukuk neyi gerektiriyorsa, sonucu ne olursa olsun burada gereği yapılacaktır. Siyasette elbette eleştiri olur. Ancak bu temiz bir dille olmalıdır. Cumhurbaşkanlarına hakaret etmek her ülkede suçtur."