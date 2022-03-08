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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Ey hakim nasıl serbest bırakırsın? Ne yargıya hakareti ya?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: 

Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, hem kültürümüzün hem de yasalarımızın bize emridir. Hakikat buyken maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice uygulamaya, hadiseye hep birlikte şahit olduk. Bizim siyaset alanımızdaki en önemli mücadele alanlarımızdan biri de kadınlarımızı haklarına kavuşturmak olmuştur.

Kadının sırf cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz.

Bizim siyaset hayatımızdaki en önemli mücadele alanlarından biri kadınlarımızı haklarına kavuşturmak olmuştur. Anayasamız eğitim hakkından bahsetmesine rağmen eğitim hakkından yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik.

Kadınlarımızın arasındaki başörtülü ve başörtüsüz ayrımını biz sona erdirdik. Türkiye'yi yasakların ülkesi olmaktan çıkarıp adaletin hakim olduğu yere biz dönüştürdük.

Dün Merkez Yürütme Kurulu toplantım vardı. Dün Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerinden eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Adalet Bakanlığı'nın da sunumu vardı sordum 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Bu adi adamı tekrar içeri almışlar. Özlem Hanım Tokat milletvekilimiz bu süreci takip edecek. 2,5 yaşında bir çocuğu var. Milletimizin bu emanetini ortada bırakmamız mümkün değil. Ey Hakim sen nasıl olur da bu adamı serbest bırakırsın. Sonra da yargıya hakaret. Ne yargıya hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerinden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim.

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