Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı sonrası Selahattin Delirtaş'ın tahliyesi tartışmalarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı sonrası tahliye tartışmalarının merkezindeki Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu.

Basın mensuplarının "Sayın Bahçeli 'Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur' dedi siz ne dersiniz" sorusuna Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" yanıtını verdi.

Erdoğan, "sizce komisyon İmralı'ya ziyarete gitmeli mi?" sorusuna cevap vermedi.

Bu değelendirme öncesi de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. AİHM'in kararının kesinleştiğini hatırlatan Tunç, ilgililerin tahliye müracaatı durumunda, mahkemenin değerlendireceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısından sonra AİHM'in kesinleşen kararına işaret ederek “Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

