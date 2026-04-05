BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,38
ALTIN 6.633,58
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum."

